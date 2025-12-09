Sofija i Terza se previše zaigrali? Namagarčili Milana kao magarca, sad ga stiglo gorko kajanje! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi progovorio o svom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Razj*bao sam tolike veze, mogu i ovu smehotresnu. Meni je Sofija rekla da sam joj i dalje najlepši dečko u kući, ja sam došao da je zagrlim i poljubio sam je u vrat. Posle toga sam je poljubio u obraz, ali kako se otimala naše usne su se spojile. Pitao sam je: ''Da li je ostao bar gram nečega'', a ona nije htela da mi odgovori. Vidim u njenom pogledu da oseća nešto prema meni, odlično je znam - rekao je Terza.

- Ma znaš je za dva meseca sigurno - rekla je Milena.

- Šta se ti mešaš, ajde molim te bre odj*bi. Ona je sad sama rekla da je natovarila njega nama na leđa - rekao je Terza.

- Vama svi j*bu ribe i posle vam neko drugi kriv - rekao je Alibaba.

- Milane ti mi nisi jasan u ovoj celoj priči i rijalitiju. Ti da si se izjasnio i rekao da ti se Sofija sviđa, onda bi drugačije mogli da komentarišemo - rekao je Janjuš.

- Rekao sam pre tri nedelje da mi se sviđa - rekao je Milan.

- Pa ti si trebao nju da šutneš i da joj ne daš pristup kad si video šta ti radi. Ona više sprda njega nego što tebe poštuje. Da si se ti njoj sviđao i da je želela da bude s tobom, onda ne bi rekla: ''Neću biti ni sa kim u vezi''. Sofija je l' ti se sviđa Milan? - upitao je Janjuš.

- Svideo mi se fizički. Izgleda da se on igra sa mnom - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić