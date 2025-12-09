AKTUELNO

Zahvalan Bogu što ga je sklonio od Mine: Terza nikad iskrenije poželeo bivšoj svu sreću s Viktorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak mu se sviđa Sofija!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi porazgovarala o svojoj vezi sa Viktorom Gagićem.

- Viktore mnogi pričaju da si ti klinac za nju i da tera Terzi inat - rekao je Milan.

Sa 70 godina priča da će celog da ga stavi u usta: Matora obelodanila vruće razgovore Milosave i Jovana Rajića, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

- Nikad nisam gledao na budućnost već samo na sadašnjost i to je sve. Mene ne zanimaju komentari drugih ukućana, pogotovo Terza s kojim sam završio svaku komunikaciju - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma daj molim te Milane, pet sati je i stvarno s civilima ne razgovaram. Hvala Bogu samo kad sam se rešio nje, bolje da se to desilo na vreme. Imam dete i da se toliko zalažem za devojku da okrenem leđa porodici, to nikad ne bih uradio. Ja njima sve najbolje želim, to je to. Vidim da su srećni, zajedni su i to je to. Ona ga je dovela na moje oči da gledam s*ks, sve je pogazila što je pričala na početku - rekao je Terza.

Boginja razvezala jezik: Otkrila sve detalje Lukinog muvanja, Aneli odmah lupila kontru s Anđelom! (VIDEO)

- Minu odlično znamo šta radi u rijalitiju i po čemu je poznata, a u Terzu se svakako nije zaljubila kao ni on u nju. Biće tu još momaka, Viktor nije ni prvi ni poslednji - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

