Do nekih stvari ne bi došlo da... Teodora krivi Bebicu zbog svoje prevare s Filipom, on progutao i ovo poniženje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izgleda da mu se sviđa ukus gorkih poniženja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića

Pretrnuo od straha: Luka uplašen da ga Anita ne izigra u dogovoru s Đedovićem, počinje da gaji sve veće simpatije prema njoj! (VIDEO)

- Čoveče je l' si ti zaboravio koliko vrediš i da bi svaka normalna žena bila presrećna da ima brižnog i pažljivog muškarca pored sebe? - glasilo je pitanje. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam koliko sam bio pažljiv i brižan, baš zato sam i rekao da mi se devojka zgadila - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Kako se ponašaš na kraju će se ispostaviti da je Nenad gledao Filipa i zaljubio se u njega? - glasilo je pitanje. 

Ovo je njihov kraj! Bebica i Teodora na stubu srama, Dača ih raskrinkao kao nikada (VIDEO)

- U pravu je taj gledalac, smešno je. Napravili smo takvu situaciju, ja sam rekla da sam kriva što nisam bila iskrena, ali i dalje tvrdim da do nekih stvari ne bi došlo da sam bila srećna u potpunosti - rekla je Teodora. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni duša i mozak ne dozvoljavaju da ovo komentarišem majke mi. Teodora nije svesna svog blama. Ja sam u Eliti 7 bila očajna, ali sam išla kod psihijatra i borila se za sebe. Sada imam odnos pun poštovanja - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

