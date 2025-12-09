Hoću da te zamolim... Sofija postavila Terzi granice, on odmah poželeo da je odjavi! (VIDEO)

Prvo veče u izolaciji, a odmah drama!
Sofija Janićijević priznala je Borislavu Terziću Terzi da joj je i dalje jako interesantan, a onda je odlučila da mu postavi granicu i zabrani da je grli i ljubi.
- Terza, ti si meni toliko interesantan - rekla je Sofija.
- Stvarno? Hoćeš da se zagrlimo? - pitao je on.
- Ne lupaj... Hoću samo da te zamolim da me ne grliš i da me ne ljubiš u glavu, obraz jer ja tako osećam - poručila je ona.
- Ja osećam da mi se ne obraćaš jer nema potrebe. Što mi je da pričamo? Ispada da sam ti nešto sj*bao - govorio je Terza.
- Nije da nisi, a ja se tebi nisam mešala - rekla je Sofija.
Autor: A. Nikolić