Hoću da te zamolim... Sofija postavila Terzi granice, on odmah poželeo da je odjavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prvo veče u izolaciji, a odmah drama!

Sofija Janićijević priznala je Borislavu Terziću Terzi da joj je i dalje jako interesantan, a onda je odlučila da mu postavi granicu i zabrani da je grli i ljubi.

- Terza, ti si meni toliko interesantan - rekla je Sofija.

- Stvarno? Hoćeš da se zagrlimo? - pitao je on.

- Ne lupaj... Hoću samo da te zamolim da me ne grliš i da me ne ljubiš u glavu, obraz jer ja tako osećam - poručila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja osećam da mi se ne obraćaš jer nema potrebe. Što mi je da pričamo? Ispada da sam ti nešto sj*bao - govorio je Terza.

- Nije da nisi, a ja se tebi nisam mešala - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

