SVE BLIŽI I BLIŽI: Sofija i Terza se više ne odvajaju, zatražili od Toše OVU uslugu! (VIDEO)

Da li je pomirenje na pomolu?!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza, naredni su razgovarali sa robotom Tošom o svom odnosu.

- Tošo, Sofija i ja smo želeli da te pitamo da joj večeras obezbediš viski, pa ćemo kad se žurka završi igrati igru istine, da znaš - rekao je Terza.

- On je najbolji kad popije - dodala je Sofija.

- Neka počne onda igra istine sa mnom, sad. Da li su tvoje namere časne, Sofija? Vidim da želiš da naliješ Terzu i iskoristiš ga - kazao je Toša.

- Ne. Tošo, volim kad je iskren i popije, a ja njemu mogu, ako on meni nađe piće, da mu skuvam nudle - rekla je Sofija.

Autor: S.Z.