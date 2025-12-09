AKTUELNO

Ne znaš da zaštitiš svoj odnos, lažov si: Matori prekipelo da sluša Lukine šlagere, skinula rukavice i izrešetala ga argumentima! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne može da ga sluša!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Asmin Durdžić postavio je naredno pitanje Aniti Stanojlović.

- Anita da li si svesna da mi je Darko u Šiša Baru rekao da si kažnjena sa milion dinara jer si unela informaciju iz spoljnog sveta da si pričala sa Stanijom i da ti je ona rekla da sam ja vodio profil Orhideja? - upitao je Alibaba.

- Ove tvoje navlakuše su smešne, nisam unela informaciju i rekla sam da jedva čekam da Stanija uđe ukoliko bude ušla. Sve što sam rekla, to sam rekla ovde za stoloim. Kod mene tvoje igrice ne pale - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jako si inteligentna - rekao je Alibaba.

- Boginja, danas si mi rekla u šetnji da ima još stvari o tebi i Luki. Kaži šta se dešava? - upitala je Anita.

- Ništa se ne dešava, dobio je zabranu da priča s nama. Rekao mi je kad sam sipao vodu: ''Moram da se distanciram'' - rekla je Boginja.

- Boginja da li si osetila da ja s tobom flertujem ili da hoću da budem s tobom? - upitao je Luka, a Boginja se smejala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidiš da se smeje, šta ti nije jasno. Tvoja partnerka ne zna da ti je Boginja tako dobra drugarica i to je problem. Meni da se Luka sviđa, ja bih ustala i rekla. Kako možete da lažete sve i ćutite? Kaži Boginja ako ti se sviđa, ništa ne radite iskreno - rekla je Matora.

- Ovde nikoga ne osuđujete sem mene i Aneli, to je jako ružno. Sale je sinoć rekao da će j*bati celu četu patuljaka, a vi ste umirali od smeha. Svi ste p*čke - rekao je Luka.

- Ti si najveća p*čka, to moraš da znaš. Ti si juče svoju temu karambola prebacio na svoje laži i ovde niko ne komentarišem svoje postupke već tvoje laži. P*čka si jer ne zaštitiš svoj odnos nego ti je bitnije ko laže - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

