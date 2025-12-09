Keru, kupi prnje i paljba: Aneli doživela pomračenje i izbacila Luku iz hotela, on pustio kočnicu i isprozivao je kao nikad! (VIDEO)

Novi karambol!

Aneli Ahmić pobesnela je dok je tokom ''Igre istine'' slušala priče o njemu i Tanji Stijelji Boginji, te je u jednom momentu otišla do hotela da mu pobaca sve stvari zbog čega su opet žestoko zaratili.

- Gde ćeš klošaru? - upitala je Aneli.

- Što me gađaš? - upitao je Luka.

- Kupi prnje, nosi stvari - rekla je Aneli.

- Nosim stvari, nemoj da praviš svađu. Pred svima mi govoriš da palim i ostalo - rekao je Luka.

- Evo ti hrana, sad si je tražio - rekla je Aneli.

- Evo kako žena od 36 godina baca hranu i sve - rekao je Luka.

- Keru, pokupi stvari i paljba - rekla je Aneli.

- Klošarko, ponižavaš me pred svima - rekao je Luka.

- Idi svojim lepšim bivšima - rekla je Aneli.

- Sve su bolje od tebe klošarko, da mi se nisi obratila do kraja života - rekao je Luka.

- Naravno - rekla je Aneli.

- Je l' si ti umislila da si neka riba? - upitao je Luka.

- Ti si mene dosta omalovažavao, je l' ti jasno? - upitala je Aneli.

- Ti si mene sad ispred Filipa i Anite - rekao je Luka.

- Mrš kepecu kepavi - rekla je Aneli.

- Ti si kepava - rekao je Luka.

- Ti si muškarac, trebao bi da budeš veći - rekla je Aneli i otišla.

Autor: N.Panić