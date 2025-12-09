AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da pričam o njenoj porodici: Nerio se ponovo povukao i nije stao uz Hanu, Sofija ga odmah osudila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko ovo nije očekivao!

U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Luka Vujović postavio je naredno pitanje Filipu Đukiću.

- Filipe, objasni ovu situaciju sada ovde da ne bude da lažem - rekao je Luka.

pročitajte još

Sofronijević: Mađarska pouzdan partner Srbije u ključnim infrastrukturnim projektima

- Rekla je da uzmeš stvari iz hotela i da pališ jer si klošar. Ti si joj rekao onda da kad pogledam bivše ti si dole, a one gore. Njoj je rekao da ide sledeće nedelje u izolaciju i da će on sad da igra pun gas, zbog čega ga je ona izbacila iz hotela - rekao je Filip i upitao Ivana:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ti je realan par u kući? - upitao je Filip.

- Iskreni su mi Mina i Viktor, kao i Kačavenda i Janjuš - rekao je Ivan i postavio pitanje Neriu.

- Nerio, šta se dešava sa Hanom? Vidimo da je nema već dva dana u emisiji - upitao je Ivan.

pročitajte još

Keru, kupi prnje i paljba: Aneli doživela pomračenje i izbacila Luku iz hotela, on pustio kočnicu i isprozivao je kao nikad! (VIDEO)

- Bilo je očekivano od mene da stanem uz nju, ali isto mislim da je tu bila tema o njenoj porodici o kojoj ja ništa ne znam i ne bih se mešao tu. Pričalo se o njenoj porodici od pre 15 godina, a ja to ne znam - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najviše je povredilo kad je rekao: ''Bolje da nisi došla'' - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok: Terza nazvao Milicu drugom stranom, Miljana ga žestoko osudila: Žao mi je Milice, ne mogu ni da zamislim kako se oseća (VIDEO)

Domaći

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Zadruga

TI SI PRAVA MUŠKARČINA! Aneli ishvalila ovog učesnika, smatra ga najboljim frajerom u Beloj kući! (VIDEO)

Domaći

PREOKRET! Oglasila se Dunja Ilić i otkrila sve o pomirenju sa bivšim mužem! Važila za pevačicu sa najkraćim brakom, a sada je PRIZNALA DA SE NIKADA NI

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Pomirile se Maja i Aneli, najgusnije uvrede i brojne tužbe pale u vodu! (VIDEO)