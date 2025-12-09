Ne mogu da pričam o njenoj porodici: Nerio se ponovo povukao i nije stao uz Hanu, Sofija ga odmah osudila! (VIDEO)

Niko ovo nije očekivao!
U toku je ''Igra istine'' u ''Eliti 9'', a Luka Vujović postavio je naredno pitanje Filipu Đukiću.
- Filipe, objasni ovu situaciju sada ovde da ne bude da lažem - rekao je Luka.
- Rekla je da uzmeš stvari iz hotela i da pališ jer si klošar. Ti si joj rekao onda da kad pogledam bivše ti si dole, a one gore. Njoj je rekao da ide sledeće nedelje u izolaciju i da će on sad da igra pun gas, zbog čega ga je ona izbacila iz hotela - rekao je Filip i upitao Ivana:
- Ko ti je realan par u kući? - upitao je Filip.
- Iskreni su mi Mina i Viktor, kao i Kačavenda i Janjuš - rekao je Ivan i postavio pitanje Neriu.
- Nerio, šta se dešava sa Hanom? Vidimo da je nema već dva dana u emisiji - upitao je Ivan.
- Bilo je očekivano od mene da stanem uz nju, ali isto mislim da je tu bila tema o njenoj porodici o kojoj ja ništa ne znam i ne bih se mešao tu. Pričalo se o njenoj porodici od pre 15 godina, a ja to ne znam - rekao je Nerio.
- Najviše je povredilo kad je rekao: ''Bolje da nisi došla'' - rekla je Sofija.
Autor: N.Panić