Zamazao mu oči: Asmin uverava Luku da veruju u njegovu i Anelinu ljubav, pa zakopali ratne sekire (VIDEO)

Preokret!

Asmin Durdžić i Luka Vujović su po ko zna koji put zakopali ratne sekire.

- Ja znam da ćeš ti da budeš sa Aneli, ja nemam ništa protiv toga. Ja te volim. Ja sam video da imaš emocije - rekao je Asmin.

- Problem je ona. Namerno uzima i sipa Filipu u usta - rekao je Filip.

- Ja te zato i gotivim, nisam papak. Ja sam u tvojim očima video iskrenost - rekao je Asmin.

- Ja tebe ne mogu da mrzim - rekao je Luka.

- Ja nikad ne bih imao problem sa tobom da Grofica nije ovo uradila - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić