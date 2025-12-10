Nemoj da si p*čka, svoje sukobe rešavaj sama! Kačavenda OSUDILA Dušicu jer je nahuškala Miljanu na Boginju! (VIDEO)

Sve joj sasula u lice!

Sinoć je Dušica Đokić napravila haos među učesnicima jer je nahuškala Miljanu Kulić na Boginju, nakon čega joj je pokazala gde su Boginjine stvari.

Zbog toga je Milena Kačavenda danas osudila Dušicu.

- Ne može meni niko da j*be mamu - rekla je Dušica.

- Raspravljaj s njom, šta joj nameštaš. Rijaliti nije da si p*čka ovde, svoje sukobe rešavaš sama. To je isto kao da ja pošaljem Uroša da te j*be i da ti baca stvari - navela je Kačavenda.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.