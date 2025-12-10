AKTUELNO

Zadruga

Nemoj da si p*čka, svoje sukobe rešavaj sama! Kačavenda OSUDILA Dušicu jer je nahuškala Miljanu na Boginju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve joj sasula u lice!

Sinoć je Dušica Đokić napravila haos među učesnicima jer je nahuškala Miljanu Kulić na Boginju, nakon čega joj je pokazala gde su Boginjine stvari.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog toga je Milena Kačavenda danas osudila Dušicu.

- Ne može meni niko da j*be mamu - rekla je Dušica.

- Raspravljaj s njom, šta joj nameštaš. Rijaliti nije da si p*čka ovde, svoje sukobe rešavaš sama. To je isto kao da ja pošaljem Uroša da te j*be i da ti baca stvari - navela je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

'TEBI DA JE STALO DO NJEGA, HAOS BI NAPRAVILA' Miljana smatra da Maja ne voli Stanislava i predviđa da će Krofak raskinuti vezu nakon izlaska: Videćeš

Zadruga

Ovo je najogavnija osoba koja je ušla u rijaliti: Aneli dočekala svojih 5 minuta da urniše Enu Čolić, otkrila kako na kvarne načine dovodi Peju do lud

Domaći

Otac si, a izigravaš budalu! Zorica žestoko zaratila sa Desingericom: Ti si nekompetentan!

Zadruga

PUKLA TIKVA: Aleksandra ušla u crveno, pa na brutalan način otpisala Sandru za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Anđela dočekala svojih 5 minuta: Saznala kako je Keti pljuvala Gastoza, pa osula rafalu paljbu - ona se pogubila u svojim lažima! (VIDEO)

Zadruga

Ponašate se ko deca: Anđela udelila savet Ani nakon rasprave s Munjezom! (VIDEO)