NIČEG SE NE SEĆAM! Asmin tvrdi da ima amneziju, Aneli mu osvežila pamćenje o POLJUPCIMA! (VIDEO)

Hoće da zaboravi.

Aneli Ahmić prišla je danas u krevetu Asminu Durdžiću te su popričali o događajima od sinoć.

- Ja se ničeg ne sećem, bio sam pijan - rekao je Asmin.

- Ja ću ti pričati, bila sam trezna - rekla je Aneli.

- Sj*bao sam kombinaciju i sa Majom i sa Stanijom- naveo je on.

- Meni se tako desilo, sećaš se svega šta si mi pričao, znaš šta će sad biti, znaš šta će mi Luka raditi. Ovo je blam života - rekla je Aneli.

- Ja sam došao, legao kod Sandre, svi pričaju da smo se ljubili - rekao je Durdžić.

