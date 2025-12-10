NIČEG SE NE SEĆAM! Asmin tvrdi da ima amneziju, Aneli mu osvežila pamćenje o POLJUPCIMA! (VIDEO)

Hoće da zaboravi.
Aneli Ahmić prišla je danas u krevetu Asminu Durdžiću te su popričali o događajima od sinoć.
- Ja se ničeg ne sećem, bio sam pijan - rekao je Asmin.
- Ja ću ti pričati, bila sam trezna - rekla je Aneli.
- Sj*bao sam kombinaciju i sa Majom i sa Stanijom- naveo je on.
- Meni se tako desilo, sećaš se svega šta si mi pričao, znaš šta će sad biti, znaš šta će mi Luka raditi. Ovo je blam života - rekla je Aneli.
- Ja sam došao, legao kod Sandre, svi pričaju da smo se ljubili - rekao je Durdžić.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.