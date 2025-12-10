Sramota!
Robot Toša došao je da osveži pamćenje Asminu Durdžiću, a Dača Virijević nije želeo da poštedi svog bivšeg prijatelja.
- Je l' moguće da ovaj mali u šest ujutru viri u hotel - rekao je Asmin.
- Laže kao pas, on je jedna izdajica, nije mi ispao drug, ne želi mi dobro - rekao je Dača.
- Asmine ti imaš selektivnu amneziju - naveo je Toša.
- Malo smo se ljubakali, šta, ja nikad ne lažem, to sam radio u inat Maji - rekao je Asmin.
- U ala si joj ga šutnuo, vidim baš se potresla - rekao je Toša.
- To se desilo sad i nikad više, ona je mene odvela u hotel, iskoristila me u pijanom stanju - istakao je Asmin.
- Ja sam muško, kad se napijem mogu da se poljubim i sa ponijem - zaključio je Alibaba.
