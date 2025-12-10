Preokret do preokreta! Kačavenda raskrinkala Bebičinu prljavu igru sa Anđelom, pa otkrila Teodorine poglede prema Rankoviću (VIDEO)

Poskidala maske!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Milenu Kačavendu.

- Kako komentarišeš stisak Lukine ruke? - pitao ej Filip.

- Ušla sam u kazino i krenula ka šanku i on me sasvim slučajno udario u doj*u. Kad sam ja skočila on je pitao gde me je tačno udario, pa me lepo uhavtio za jednu, pa za drugu. To bi se kod mene završilo šamarima, ali ja da gubim honorare neću. Demantovaću što je Dača rekao da sam ljuta na Janjuša. Jedino su ljudi primetili da mi se on ne javlja - rekla je Milena.

- Da li misliš da je Bebicu i Zoricu spojio zajednički neprijatelj, tj. ti? - pitao je Filip.

- Mislim da da. Teodora je juče rekla kad je Bebica prepakivao haranu za Anđela: "Stavi mu, što si tolika stipsa". Bebicina politika je da držiu neprijatelje još bliže - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić