AKTUELNO

Zadruga

Preokret do preokreta! Kačavenda raskrinkala Bebičinu prljavu igru sa Anđelom, pa otkrila Teodorine poglede prema Rankoviću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poskidala maske!

U toku je novo izdanje radio "Amnezije", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Milenu Kačavendu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš stisak Lukine ruke? - pitao ej Filip.

- Ušla sam u kazino i krenula ka šanku i on me sasvim slučajno udario u doj*u. Kad sam ja skočila on je pitao gde me je tačno udario, pa me lepo uhavtio za jednu, pa za drugu. To bi se kod mene završilo šamarima, ali ja da gubim honorare neću. Demantovaću što je Dača rekao da sam ljuta na Janjuša. Jedino su ljudi primetili da mi se on ne javlja - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da je Bebicu i Zoricu spojio zajednički neprijatelj, tj. ti? - pitao je Filip.

- Mislim da da. Teodora je juče rekla kad je Bebica prepakivao haranu za Anđela: "Stavi mu, što si tolika stipsa". Bebicina politika je da držiu neprijatelje još bliže - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Igra duplu igru?! Keti ponovo ispala dupljak prema Gastozu, ovim potezom pokazala svoje pravo lice (VIDEO)

Domaći

Stavila sam pečat: Aneli zauvek otipisala Luku, pa raskrinkala prljavu igru Anđele Đuričić! (VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Kačavenda obelodanila igru Gastoza i Anđele koju su devet meseci igrali s njom, raskrinkala ih do srži! (VIDEO)

Domaći

Rafalna paljba: Saška Karan unakazila Aneli Ahmić, u par poteza raskrinkala njenu prljavu igru! (VIDEO)

Zadruga

'SAD POKAZUJE SVOJE PRAVO LICE' Maja žestoko isprozivala Stanislava, pa ga raskrinkala! Krofak uzvratio urnisanje: Kajem se što sam bio s njom, ukanal

Zadruga

Isplivala istina: Anđela saznala kako je Kačavenda blati iza leđa! (VIDEO)