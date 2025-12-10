AKTUELNO

Asminu i Aneli će pozliti: Luka i Maja udružili snage, pa napravili plan za budućnost (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Luka Vujović i Maja Marinković porazgovarali su o Aneli Ahmić, te su nakon toga sklopili dogovr za budućnost.

- Ja sam njoj juče u radionici rekla - rekla je Maja.

- Ja sma izašao iz hotela. Ona je slala tebe i Milana, a ja nisam nikoga slao. Meni su suze krenule. Da mi se napolju desilo ja bih devojci rekao paljba - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako se pomiriš ti si ozbiljna budala. Te njegove fore kod mene ne prolaze. Ja sam veće manipulatore preveslala - rekla je Maja.

- Dugao sam bio tam i dao sam joj šansu, vreovao sam njenim rečima. Ja nisam hteo da uđem, imali smo sve. Salon radi, imali smo prihode. Nisu mi trebale pare uopšte - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Perspektiva nuča, budućnost nema. Porodica je prioritet - rekla je Maja.

- Zato sam ono i uradio. Jesmo li na Elitviziji? - rekao je Luka.

- Jesmo - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

