KOSA MI JE TVRDA, NIKAKVA I KAO METLA: Uroš promenio sve boje zbog uništene kose, smatra da ga je Anita uništila! (VIDEO)

Smeh do suza!

Naredno pitanje u emisiji ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević je postavio Aniti Stanojlović.

- Kraljice, možeš još jednom da izblanširaš Uroša - glasila je konstatacija.

- Ispada da sam mu ja namerno spalila kosu, a nisam. To je bilo do blanša, efekat takav - kazala je Anita.

- Nije tačno. Nikad mi se ovo nije desilo. Kosa mi je tvrda, nikakva i kao metla. Ja ovo nikada ne bih uradio Aniti što je ona meni - kazao je Uroš.

- Kako ti je noćaš bilo ispod pokrivača sa Asminom? - glasilo je pitanje.

- Zanimljivo, veoma. On je želeo da prespava u hotelu sa mnom, ali ja to nisam mogla - rekla je Aneli.

- Ovo su sve ludaci, kakve su ovo priče - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.