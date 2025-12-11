Đukiću i Aneli se ovo neće dopasti: Luka sve više koristi priliku da se približi Aniti, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Sve više joj se dodvorava!

Luka Vujović sreo je Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški ispred Bele kuće, te je iskoristio priliku da s njima proćaska, a u jednom momentu se čak i našalio da ne želi njenu kafu jer će mu presesti.

- Ja tebe nisam cimao, da sam te cimao ti bi bila sad na Novom Beogradu. Došlo je vreme da se napravi kafa, a čija je to kafa? - upitao je Luka.

- Eno ti moja šolja - rekla je Anita.

- Nemoj, presela bi mi tvoja šolja - rekao je Luka i uzeo Mininu kafu.

- Sto posto će me zaboleti glava sad - rekla je Anita.

- Hoćeš fen da donesem? - upitao je Luka.

- Može - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić