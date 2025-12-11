AKTUELNO

Zadruga

Đukiću i Aneli se ovo neće dopasti: Luka sve više koristi priliku da se približi Aniti, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve više joj se dodvorava!

Luka Vujović sreo je Anitu Stanojlović i Minu Vrbaški ispred Bele kuće, te je iskoristio priliku da s njima proćaska, a u jednom momentu se čak i našalio da ne želi njenu kafu jer će mu presesti.

- Ja tebe nisam cimao, da sam te cimao ti bi bila sad na Novom Beogradu. Došlo je vreme da se napravi kafa, a čija je to kafa? - upitao je Luka.

pročitajte još

Moram da k*ram neku dobru ribu: Sale spreman da krene u napad, više ga bivša uopšte ne zanima! (VIDEO)

- Eno ti moja šolja - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj, presela bi mi tvoja šolja - rekao je Luka i uzeo Mininu kafu.

- Sto posto će me zaboleti glava sad - rekla je Anita.

pročitajte još

Rešila da krene dalje? Sara shvatila da od Luksa nema ništa, pa iskoristila prvu priliku da proćaska s Anđelom! (VIDEO)

- Hoćeš fen da donesem? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može - rekla je ona.

pročitajte još

Vukao se sa šišmišima samo da bi bio što dalje od nje: Sofija otkrila da ona i Terza nisu u vezi i da ima VELIKI STRAH, Kačavenda dala svoj sud (VIDEO

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne skida osmeh s lica: Sofija koristi priliku da svaki slobodan trenutak provede s Milanom! (VIDEO)

Zadruga

Ne krije sreću: Aneli ne skida osmeh s lica dok priča o podršci Alibabinog oca! (VIDEO)

Zadruga

Palo obećanje: Janjuš dao reč Luki da više neće provocirati Aneli, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Ogolio dušu do koske: Luka rešio da se totalno otvori Aniti i ispričao joj svoju prošlost, ona uživa dok sluša! (VIDEO)

Zadruga

Popustile kočnice: Ivan obasipa Aleksandru poljupcima i zagrljajima, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Simpatije su sve veće: Gruja ne prestaje da šarmira Aleksandru, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)