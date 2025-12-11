AKTUELNO

Zadruga

Mere su sve rigoroznije: Fitnes instruktorka Teodora zabranila Bebici i vodu da pije tokom treninga! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želi od njega da napravi zver!

Teodora Delić ozbiljno je uzela Nenada Macanovića Bebicu pod svoje poslednjih nedelju dana, ali čini se da su joj mere sve rigoroznije. Naime, na današnjem treningu Bebica je popio vodu u pauzama, što mu je ona zamerila.

- Steži ovako ramena, sve vreme to u pauzama radi - rekla je Teodora, pa dodala:

- Što piješ vodu dok treniraš? - upitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram - rekao je Bebica.

- Koliko si uradio? - upitala je Teodora.

- Pedeset i tri - odgovorio je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što lažeš? - upitala je Teodora.

- Ne lažem, majke mi - rekao je Bebica.

- Sledeći put ti ja brojim - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

