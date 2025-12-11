AKTUELNO

Zadruga

Bože, koliko sam ja zatucana: Urnbesan snimak Miljane i Dače, on joj pokazao kako pravilno da skuva viršle! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Miljana Kulić ugledala je u džezvi na šporetu viršle koje se kuvaju, ali u celofanu zbog čega se odmah začudila, ali joj je Danilo Dača Virijević otvorio oči i otkrio da se zapravo tako i kuvaju viršle.

- Ko je kuvao ovo? - upitala je Miljana.

- Pop, ali ne skidaj celofan - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Molim? - upitala je Miljana.

- Ja kući kuvam viršle sa celofanom, da ne prljam džezvu - rekao je Dača.

- Daj ne laži majke ti. Moja majka nikad tako nije spremala - rekla je Miljana.

- Samo ih staviš u celofan i kuvaš - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože, koliko sam ja zatucana od rijalitija i svega - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

