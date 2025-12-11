Nije mu dobro!
Teodora Delić nastavila je da drži trening Nenadu Macanoviću Bebici i tom prilikom mu je zamerila što joj odgovara i buni se na zadatke koje mu daje, a u jednom momentu je priznala da mora da mu smisli novu vežbu za kiflice koje ima sa strane stomaka.
- Moraš punih dvadeset da uradiš - rekla je Teodora.
- Čekaj, čekaj - rekao je Bebica.
- Bez dvadeset ne izlaziš - rekla je Teodora.
- Nije to poenta - rekao je Bebica.
- Opet se k*rčiš? Ajde da pomerimo granice - rekla je Teodora.
- Nije to pomeranje granica, nego održavanje - rekao je Bebica.
- Ne znam koje vežbe imaju za te kiflice sa strane koje imaš - rekla je Teodora.
- Ne mogu one sad, tek kasnije - rekao je Bebica.
- Od sledeće nedelje ubacujem novu vežbu, dizaćeš noge za donji stomak - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić