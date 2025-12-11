AKTUELNO

Zadruga

Moram da smislim novu vežbu za te kiflice sa strane: Bebica se rastavlja od života zbog Teodorinog treninga, ona rešila da od njega napravi zver! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu dobro!

Teodora Delić nastavila je da drži trening Nenadu Macanoviću Bebici i tom prilikom mu je zamerila što joj odgovara i buni se na zadatke koje mu daje, a u jednom momentu je priznala da mora da mu smisli novu vežbu za kiflice koje ima sa strane stomaka.

- Moraš punih dvadeset da uradiš - rekla je Teodora.

- Čekaj, čekaj - rekao je Bebica.

- Bez dvadeset ne izlaziš - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to poenta - rekao je Bebica.

- Opet se k*rčiš? Ajde da pomerimo granice - rekla je Teodora.

- Nije to pomeranje granica, nego održavanje - rekao je Bebica.

- Ne znam koje vežbe imaju za te kiflice sa strane koje imaš - rekla je Teodora.

- Ne mogu one sad, tek kasnije - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od sledeće nedelje ubacujem novu vežbu, dizaćeš noge za donji stomak - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić

