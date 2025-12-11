AKTUELNO

Zadruga

Nešto je moralo da se desi da se ozvaniči kraj: Aneli bacanjem prstenja stavila definitivan pečat na vezu s Lukom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sigurnija nego ikad u svoju odluku!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Luku Vujovića.

- Rekao si Pečenici da ćeš tražiti od Aneli prsten nazad, kada ćeš to učiniti? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Ništa ne može na silu da se spreči: Bora ubeđen da se Milica naljutila na njega i Aneli zbog ovonedeljnih potrčaka! (VIDEO)

- Učinio sam to, prsten je na sigurnom. Ja bih već izvadio prsten iz jezera, ali je kažnjivo da ulazim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nešto je moralo da se uradi da bi se stavila tačka - rekla je Aneli.

- Nije trebala da baca jer mi je baš bezveze da se bacaju tako pare - rekao je Luka.

pročitajte još

Gubiš sebe i gubiš ženu: Hana direktnije nego ikad pokušala da otvori Neriu oči, on sve bešnji zbog njenog ulaska! (VIDEO)

-- Je l' prsten od fanova ili si ga ti kupio? - upitala je Maša.

- Ja, uplaćeno mi je od moje podrške 500 evra - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Gastoz više ne gubi vreme: Izdao hitno naređenje prijateljima, ovim potezom dokazao da planira život s Anđelom! (VIDEO)

Zadruga

Odlučio da se popravi: Terza obećao da neće piti alkohol utorkom, spreman na sve da zadrži Minu (VIDEO)

Domaći

Milosava rešeta na samom startu: Iznela nikad prljaviji veš o Milovanu Miniću, pa priznala da jedva čeka da se s njim suoči! (VIDEO)

Domaći

ZA MENE JE ŠEIK, A NE KLINAC BEZDINARKOVIĆ: Slađa Poršelina podmazala amortizere, ubacila u petu, pa ostavila Breskvicinog brata u PRAŠINI: MOLIO ME J

Domaći

GASTOZOV PRIJATELJ VIŠE NE PODRŽAVA NJEGA I ANĐELU?! Napisao mu da vidi da kraj nje NIJE SREĆAN, ona promenila sve boje! (VIDEO)

Zadruga

Evo šta se dešava sa Aneli i Lukom posle neviđene drame: Da li je ovo definitivan kraj ljubavi? (VIDEO)