Nešto je moralo da se desi da se ozvaniči kraj: Aneli bacanjem prstenja stavila definitivan pečat na vezu s Lukom! (VIDEO)

Sigurnija nego ikad u svoju odluku!
Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Luku Vujovića.
- Rekao si Pečenici da ćeš tražiti od Aneli prsten nazad, kada ćeš to učiniti? - glasilo je pitanje.
- Učinio sam to, prsten je na sigurnom. Ja bih već izvadio prsten iz jezera, ali je kažnjivo da ulazim - rekao je Luka.
- Nešto je moralo da se uradi da bi se stavila tačka - rekla je Aneli.
- Nije trebala da baca jer mi je baš bezveze da se bacaju tako pare - rekao je Luka.
-- Je l' prsten od fanova ili si ga ti kupio? - upitala je Maša.
- Ja, uplaćeno mi je od moje podrške 500 evra - rekao je Luka.
Autor: N.Panić