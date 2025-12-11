Trebaš da razmišljaš: Teodora našla novu zamerku Bebici, i ovo će morati podhitno da menja! (VIDEO)

Šou!

Teodora Delić ovog popodneva našla je Nenadu Macanoviću Bebici novu zamerku zbog emisije u kojoj nije dao odgovor koji njoj odgovara, te mu je dala do znanja da će odmah te stvari morati da koriguje.

- Zašto se zbuniš kad te pitaju za nas? - upitala je Teodora.

- Okrećem na šalu i z*jebanciju - rekao je Bebica.

- Moraš da razmišljaš, da ti ne pričam šta si rekao ovim odgovorom - rekla je Teodora.

- Moj miš mali, Bože koliko te volim ovo je nemoguće - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić