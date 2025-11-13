AKTUELNO

Zadruga

Koliko si otvoreniji kad popiješ: Teodora odmah našla zamerku Đukiću, on nikad brže smislio opravdanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izvukao se!

Teodora Delić i Filip Đukić nastavili su svoju komunikaciju u izolaciji, a ona mu je odmah indirektno skrenula pažnju da je on mnogo otvoreniji kada popije, ali je on pronašao razlog da se izvuče.

- Koliko si otvoreniji kad popiješ - rekla je Teodora.

Smiri se: Teodora moli mamu da se obuzda s izjavama za Đukića, on umire od smeha! (VIDEO)

- Što? Za priču ili? - upitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da - rekla je Teodora.

- Lupaš - rekao je Đukić.

- Možda ja tripujem - rekla je Teodora.

Bivše drugarice ne prestaju da ratuju: Tresu se zidovi u Beloj kući, Kačavenda i Vanja razvezale jezike! (VIDEO)

- Kad popijem sam u gasu, ovako mi se odmah spava - rekao je Đukić.

- Baš su preterali sa pitanjima - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa šta si imala, tri ili četiri pitanja - rekao je Đukić.

Saga ne prestaje! Bebica ubeđen da ga Teodora voli kao Boga, ona ne prestaje da ga ponižava (VIDEO)

- Pa ne, mislim samo kao koncept pitanja - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić

