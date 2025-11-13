Koliko si otvoreniji kad popiješ: Teodora odmah našla zamerku Đukiću, on nikad brže smislio opravdanje! (VIDEO)

Izvukao se!

Teodora Delić i Filip Đukić nastavili su svoju komunikaciju u izolaciji, a ona mu je odmah indirektno skrenula pažnju da je on mnogo otvoreniji kada popije, ali je on pronašao razlog da se izvuče.

- Koliko si otvoreniji kad popiješ - rekla je Teodora.

- Što? Za priču ili? - upitao je Đukić.

- Da - rekla je Teodora.

- Lupaš - rekao je Đukić.

- Možda ja tripujem - rekla je Teodora.

- Kad popijem sam u gasu, ovako mi se odmah spava - rekao je Đukić.

- Baš su preterali sa pitanjima - rekla je Teodora.

- Pa šta si imala, tri ili četiri pitanja - rekao je Đukić.

- Pa ne, mislim samo kao koncept pitanja - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić