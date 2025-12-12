Traži Alibabinu zaštitu: Anelini jecaji odzvanjaju Šimanovcima, ubeđena da će Asmin i Luka postati prijatelji (VIDEO)

Ne može da prihvati situaciju u kojoj se našla!

Aneli Ahmić otišla je u Pab nakon što je doživela poniženje od Asmina Durdžića sa kojim je provela noć u hotelu i nakon što se ponovo sukobila sa Lukom Vujovićem zbog njene tvrdnje da ju je tukao.

- Nikoga nisi ubila nek priča šta hoće. Pobacala si sve i to je to - rekao je Mića.

- Ko je rekao da ga volim? Plačem jer laže. Izađi odavde! - vikala je Aneli.

- Sedi, smiri se - ponavljao je Mića.

- Kakvi su oni muškarci? Što Asmin nije stao iza mene? - plakala je Aneli.

- Stani iza svojih postupaka - rekao je Mića,

- Oni će da budu najbolji prijatelji - rekla je Aneli.

- Nisi legl u krevet sa neznancem. Pusti, stani iza stvari koje uradiš i nek priča ko šta hoće. Samo skačeš i čoveka gađaš šoljom - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić