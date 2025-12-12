Znala sam da neće stati iza mene: Alibaba i Aneli na meti žestokih komentara, Durdžić ne prestaje da se pere od njihove vrele noći! (VIDEO)

Takmilari dali svoj sud o njihovom odnosu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide razgovor koji su Aneli Ahmić i Asmin Durdžić vodili jutro nakon vrele noći u hotelu.

- Znala sam da on neće stati iza mene. Ne treba on da stane i da kaže da ćemo imati nešto, nego na neki drugačiji način. Bilo je ovde parova, pa su stajali iza žena. Po priči ispada da me je Asmin navukao, mada ja to ne smatram. Svaku ženu boli kad je neko izigra. Boli me i šta sam napravila u odnosu sa Lukom. Ja mislim da nisam ispala fer, svesna sam da sam pogrešila i u pravu je šta god da kaže, ali onako sam reagovala jer imam ponos. Ja sam njega zamolila samo da mi se ne obraća posle ovoga. On će Noru da vidi i njegovi roditelji, sve smo to ispričali. Znam da je Mustafi drago, sad me zove snajkom. Znam Mustafu i Melvidu oni nisu lošu ljudi, vole Noru i možda bi voleli da se Nora i ja vratimo - govorila je Aneli.

- Osećam u sebi neki nemir i mučninu, ali gledam da ne budem sam. Ona je rekla da sa Asminom neće progovoriti ni reč, pa makar još 100 puta bili u izolaciji. Ja ne želim da je gazim, ali neću da pustim da me ponižava - rekao je Luka.

- Ovo što Aneli kaže da je očekivala da stanem iza nje, ja sam stao i rekao sam da sam kriv. Pravite dramu kao da smo jedno drugo silovali. Ja mislim da si se drugi dan pokajala jer voliš Luku i sve si radila njemu u inat i nisi znala kako da mu kažeš. Ti si 12 sati pre toga htela da praviš bebu sa njim i kako da stanem iza tebe? - dodao je Asmin.

- To nije istina. Šta si ti hteo da praviš sa mnom na klipu? - rekla je Aneli.

- Treba da stojiš iza svojih reči. Ja njoj kažem na klipu da želim da je branim i da ne mogu da podnesem da je neko vređa, ali da ne vređa prva. Ja se ne sećam svakog detalja, ali da je bilo lepo bilo je lepo jer da nije ne bih radio - govorio je Durdžić.

- Mogu da se složim sa ostila da mi je žao što Luka ovo mora da gleda, ali mi za vezu nije žao jer smo mu svi govorili, ja, prijatelji, ćale i keva. Mislim da je trebalo mnogo ranije da se saseče. Za Aneli i Asmina se ne javljam jer nemam odgvor iza kog mogu da stojim. Gledam sitnice, kao kad mu je ona dala veliki budžet... Kao šta god da kažu da su ipak su jedno za drugo. Mislim da je Aneli sad najgore zbog porodice i da joj je najveća briga šta misle Sita i Grofica, pa tek onda Luka, ali to ne potencira jer kao da čeka da vidi šta je rečeno spolja. Ja Asminu stvarno verujem da se ne seća nekih stvari jer se to i meni nekad dešava. Ja sam mu malopre rekao: "Dobrodošao u klub" i ko hoće da se priključi u ćošku smo - govorio je Filip Đukić.

- Meni Luke nije žao jer ako se sećate kad je izašao prvi klip rekao je: "Da nema kamera ovde bi njih dvoje imali s*ks", znači on je sve to imao u glavi. On je pokazuje velike emocije i dugo jer je sve bilo foliranje, kao i kad je branio njenu porodicu. Asmin se klasično vadi i pronalazi druge izgovore. On je meni rekao da nekad moraš da poniziš sebe da bi ponizio druge i dokazao neke stvari, a ako si to imao na umu onda si imao i lažan odnos sa Stanijom. Aneli je imala kompleks jer je on sa starletom, on imao kompleks jer je ona postala poznata. Njemu je majka napisala da zna zašto je ušao, a on je rekao da je ušao da priča istinu, tako da sve pada u vodu. Ja mislim da on sve ovo radi iskreno jer nam tako pokazuju klipove. Oni bi imali s*ks da se ona nije toliko borila. S*ks ne može da se ima ako ti se neko gadi - komentarisao je Dača.

Autor: A. Nikolić