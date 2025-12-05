Luka saznao šta su Alibaba i Aneli radili u izolaciji! Njegova reakcija ostavila sve u šoku, nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Takmičari dali svoj sud!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide kako se se Aneli Ahmić i Asmin Durdžić grlili u krevetu u izolaciji.

- Ovo je bolesno. Napolju bi 100% nešto bilo da nema kamera. Ja ne mogu da zamislim da sa mojom bivšom ženom imam ovako nešto prisno. Ja nisam znao za ovo. Ako ona misli da je ovo normalno i da ne povređuje osobu koju kaže da voli - govorio je Luka.

- Njemu da puste kako se k*ra on bi prešao. Njemu se postavlja konkretno pitanje, a on nema reakciju, kao okej desilo se - umešala se Matora.

- Imate pravo, živi bili pa sve videli. Ovo je igra od 10 meseci za sve, a šta se meni radi od njih živi bili pa videli - rekao je Luka.

- Njima u vezi da je bilo sve u redu Aneli ovo ne bi radila, a ne bih ni ja. Bili su u svađi, Luka je nju provocirao sa Anitom i Majom - govorio je Asmin.

- Nakon svađa u kojima ste sve ovo izrekli, bilo je ono, pa je danas ovo, kako da vas komentarišemo? - pitao je Luka.

- Mi se kao i vi posvađamo i pomirimo. Ja sam znao da ćemo da se posvađamo prvi put kad pomenem Situ za stolom. Ja ću nju da pominjem do kraja - dodao je Durdžić.

- Ja se osećam p*pišano. Da li sam ja uzrok da sam nešto napravio, pa je to radila iz revolta to je jedno, ali ja kažem kako se ja osećam. Mi sutra da smo napolju i da mi se ne javlja pet dana ne znam šta bi mi bilo u glavi - nastavio je Vujović.

- To što Luka kaže za kamere, pa mene kamere ne mogu da spreče u nekim stvarima - rekao je Asmin.

- Mislim da je Luka došao u situaciju kad nema reakciju, reaguje kako ne treba da reaguje. Ovo je priča kad se kaže: "Devojko, laku noć". Ovo što rade Aneli i Asmin mi je očekivano, bili su tri godine zajedno, zaj*bancija i priča. Za mene je ovo normalno i očekivano i ništa nije ovo. Asmin govori da ona to radi iz inata, ali ne, veza njihova da je ozbiljna njoj ne bi palo na pamet da ovako nešto uradi. Njihova cela veza je ko je kriv, vi ste najveći blam na svetu - komentarisao je Lepi Mića.

- Vodili smo debatu, Mića tvrdi da tu postoji neka emocija. Možda ima neki žal, a za mene to nije normalno. Ja ovde ne vidim gađenje, odupiranje, čak mi sa Aneline strane deluje istinski i iskreno. Mislim da su se tamo osetili da ne gledaju ljudi, da su se opustili, a to da Asmin manipulator navlači svako gubi ako se igraju preko deteta. Ne treba ja da osudim Aneli, nego on, a on od nas traži da mi osudimo. Ovo dvoje ljudi su u izolaciji bili iskreno, ovo nije roditeljski odnos. Njen dečko i verenik nema ništa u sebi, došao je u situaciju da nema šta da komentariše - govorila je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić