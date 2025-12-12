Mnogo je volim i boriću se za nju: Terza ponovo bacio malu Barbaru u drugi plan, sad mu je samo ljubav sa Sofijom bitna! (VIDEO)

Ponovo završila u sutama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide priznanje Borislava Terzića Terze da nikad nije prestao da voli Sofiju Janićijević.

- Ja sam pričao da sam ovde ušao emotivno hendikepiran, nije me toliko odradilo kao što me je ona odradila. Ja sam mnogo puta razmišljao i mislio o njoj, ali za dobro druge strane i da bih ispeglao, a opet mi ne dozvoljava da viđam dete. Ovo je moj život, devojka koju volim i za koju ću da se borim. Otkako je ušla unosi mi mirnoću, ja sam drugi lik, mogu da popijem koliko god i znam da nikad ne bih sr*nje napravio. Nešto mnogo jako mi se desilo u životu, mnogo je volim i boriću se za nju. Ja je sve razumem šta priča i neću da je pritiskam jer je porodica porodica. Sve je do mene i da vide ljudi, nema više one priče ovo je nova sezona i ide života dalje - govorio je Terza.

- Milica je isključiva da nećeš videti dete, zbog čega? - pitala je Ivana Šopić.

- Saznao sam da je rekla: "Ko ga j*be neka uđe samo da mu izvučem pare". Nije normalno da mi neko tera inat preko deteta i da mi ne da da viđam dete. Ja nisam napolju jednu lošu izjavu dao o njoj, ali ne može ona je takva. Izgleda da će to morati da ode na sud da bih bio miran. Svašta mi je pisala: "Ti si monstrum, porodica su ti monstrumi i svi ste isti". Ona čačka nju (Sofiju) na TikTok-u, pa devojka mora da odgovori. Ja sam joj rekao ako neće probleme da je ne dira. Pitao sam i što mene vređa na TikTok-u i ponižava me, rekla mi je da mora da zaradi pare - nastavio je Terza.

Autor: A. Nikolić