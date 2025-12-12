AKTUELNO

SEČE JEZIKOM KAO MAČEM: Mustafa se HITNO oglasio nakon što je Asmin rekao Maji da želi decu sa njom, potkačio Marinkovićevu kao nikada do sada! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook.com/Privatna arhiva ||

Bez dlake na jeziku!

Žurka u Eliti koja se dogodila u utorak, podigla je veliku prašinu, a jedni od glavnih aktera bili su Asmin Durdžić, Aneli Ahmić i Maja Marinković.

Naime, Asmin je tokom čitave noći išao od jedne do druge, govoreći im da sa njima želi proširenje porodice, tačnije sina sina i ćerku, po imenu ''Armando i Sofija''.

Nakon burne večeri, Durdžić je priznao da ne zna na koju stranu naginju njegove emocije, ostavljajući prostora da uplovi u emotivan odnos sa nekom od njih dve.

Svoj sud o novonastaloj situaciji dao je Asminov otac, Mustava Durdžić, koji je prokomentarisao novonastalu situaciju.

Foto: Pink.rs

Mustafa se oglasio na svom zvaničnom ''Fejsbuk'' nalogu i tom prilikom otkrio šta misli o rečima koje je njegov sin uputio Marinkovićevoj.

Foto: Facebook.com

- Tebe čovek je*e u zdrav mozak, a ti umišljaš da si riba - napisao je Mustafa.

Foto: pink.rs, facebook printscreen

Autor: S.Z.

