AKTUELNO

Domaći

BRUTALAN ODGOVOR: Nakon što je Mustafa žetoko potkačio Maju, Taki se odmah oglasio i ponizio Durdžiće!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook.com/Privatna arhiva ||

Bukti rat!

Mustafa Durdžić oglasio se na svom Fejsbuk profilu, te je tom prilikom potkačio Maju Marinković.

Foto: Pink.rs, Facebook.com/Privatna arhiva

Naime, njegov sin Asmin Drudžić tokom razgovora sa Majom, izrazio je želju da mu rodi dvoje dece, usled čega je ona burno reagovala, ističući da to toga nikada neće doći. Asminov otac, prokomentarisao je ovu situaciju i došao do zaključka da se njegov naslednik poigrao sa Marinkovićevom.

Foto: Pink.rs

Tim povodom, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Majinim ocem, Takijem Marinkovićem, koji je dao svoj sud o ovoj situaciji.

- Šta mačku briga šta miševi misle - kratko je poručio Taki.

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

