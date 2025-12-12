Podrška joj je slična kao i ona, AGRESIVNI SU I VULGARNI! Biljana Vujović odgovirla bivšoj snajki Aneli za Pink.rs na GNUSNE OPTUŽBE: Svaka ptica leti svome jatu!

Neće više da joj ćuti.

Odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić potpuno je razoren, naročito nakon što je on video njene prisne scene sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem. Luka je stavio tačku na ovu ljubavnu priču, a sada se oglasila i njegova majka Biljana Vujović.

Biljana je istakla da će emocije vremenom nestati, te da će nastaviti svojim putem, a onda je odlučila da odgovori bivšoj snajki na optužbe i teške reči.

- Meni nikako nije jasna Aneli. Ok, ostavila si Luku i to je to. Bože moj, za godinu se prežale i najvoljeniji, a ne žena sa kojim nemaš dete. To nisu više pubertetske ljubavi. Razum brže nadgleda srce. I čemu onda one uvrede i skakanje na Luku. Količina laži koja se tamo unese i koja se izgovori je ravna ludilu. Odgovorno tvrdim da nisam nikada rekla za Aneli da je k*rvetina iz prostog razloga što imam žensko dete i što sam i ja žena. Čak donekle razumem i njene rasute emocije prema Asminu. Drugo, nikakav rat se ne vodi napolju, bar ne sa moje strane. Sve što sam imala da kažem, rekla sam za vaš portal. I to smatram kao moralnu obavezu majke jednog od učesnika. Sve ostalo me za sada ne interesuje. Ako se išta promeni, vi ćete prvi znati i vaši čitaoci - rekla je Biljana i nastavila:

- Moram da demantujem takođe Aneline sramne tvrdnje da sam rijaliti fanatik, ali ona očito posle reči "bipolaran" i ne zna šta znači reč fanatik. Dalje, nikada nisam ni dinar uzela od podrške i ona to vrlo dobro zna. Ne bavim se tuđim poslom. Zna se čiji je to posao. Ja radim, imam odličnu platu i reputaciju koju ne bih skrnavila ni za kakav novac. Postoji par uplatnica na moje ime jer je zajednička podrška htela da ih iznenadi, a to sam regularno prosledila Aneli i Luki. Neki sitniš od 10.000 dinara. Imam i ime i prezime te osobe. Dakle, Biljani Vujović ne treba tuđi novac! Ne živim u 10 kvadrata , već u nepunih 40, što je za jednu osobu i previše u Beogradu. Na žalost jesam kupila parfem od 400 evra, a naravno da bih sada volela da nisam i jesam poslala i jos poklona od lično mojih para. Luka ima svoju podršku a to su "Lude cure" i njegova fan stranica sa kojima sam u kontaktu i kojima verujem bezrezervno. Sa njenom podrškom nemam kontakt jer su energetski jako slični njoj, odnosno agresivni i vulgarni. Svaka ptica svome jatu. To se odnosi i na odnos Luke i Aneli - rekla je majka Luke Vujovića.

Autor: S.Z./R.L.