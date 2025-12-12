AKTUELNO

Zadruga

NE MOŽEMO DA BUDEMO PRIJATELJI: Aneli odbila da razgovara sa Asminom, otkrila da joj se zgadio: PAO SI MI U OČIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić kako bi porazgovarali, ali ona to nije želela.

Foto: TV Pink Printscreen

- S tobom ne mogu da pričam nakon svega što se desilo - rekla je Aneli.

- Svako ima pravo na grešku - dodao je Asmin.

- Koju grešku? Da dokažeš kako možeš da me imaš kad želiš. Pao si mi u očima - dodala je Aneli.

- Što, je l' sam bio iskren? - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si ti hteo od mene? - upitala je Aneli.

- Rekao sam sve juče, bio sam skroz iskren. Možemo prijateljski da pričamo - rekao je Asmin.

- Ne možemo, makar ne neki period - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

