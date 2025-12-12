NE MOŽEMO DA BUDEMO PRIJATELJI: Aneli odbila da razgovara sa Asminom, otkrila da joj se zgadio: PAO SI MI U OČIMA! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić prišao je Aneli Ahmić kako bi porazgovarali, ali ona to nije želela.
- S tobom ne mogu da pričam nakon svega što se desilo - rekla je Aneli.
- Svako ima pravo na grešku - dodao je Asmin.
- Koju grešku? Da dokažeš kako možeš da me imaš kad želiš. Pao si mi u očima - dodala je Aneli.
- Što, je l' sam bio iskren? - upitao je Asmin.
- Šta si ti hteo od mene? - upitala je Aneli.
- Rekao sam sve juče, bio sam skroz iskren. Možemo prijateljski da pričamo - rekao je Asmin.
- Ne možemo, makar ne neki period - rekla je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.