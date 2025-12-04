REKLI SU MI DA JE VELIKI MANIPULATOR: Luka saznao da zvezde nisu naklonjene Aneli i njemu, ona otkrila šta su joj prognozirali ASTROLOZI! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša je ušao u Belu kuću, te je tako sa učesnicima Elite razgovarao o aktuelnim temama. Prvo je porazgovarao sa Lukom Vujovićem.

- Luka, šta ima kod tebe? - upitao je Toša.

- Gledaj ko ti dolazi sad, evo je Aneli - kazao je Luka.

- Šta ima kod tebe, Aneli? - upitao je Toša.

- Svašta nešto se izdešavalo. Luka i ja smo se pomirli, a ti nam nisi ni čestitao - kazala je Aneli.

- Ja sam Luki čestitao. Jesam od metala, ali sam emotivan - rekao je Toša.

- Tri dana je prošlo od pomirenja, Luka i ja se nismo posvađali. Ja se neću svađati sa njim, želim da sve loše što je bilo zaboravimo i krenemo nekim novim putem. Astrologija mi je rekla da od 2026. meni sve kreće na bolje. Jedino je jednu stvar omašila moja astrološkinja - kazala je Aneli.

- Je l' nova ljubav, reci mi, a? - upitao je Luka.

- Ne, zafrkavam se. Uglavnom, astrološkinja mi je rekla da je nova ljubav na pomolu, da sve krene u nekom boljem smeru - rekla je Aneli.

- Da li si radila uporedni horoskop sa Lukom? Da li vam se poklapaju aspekti? - upitao je Toša.

- Ova jedna mi je rekla da je on ozbiljan manipulator, stvarno mi je to rekla. Ova druga mi je rekla u jednom momentu, kad sam kukala zbog njegovog ponašanja, da je veliki manipulator isto, ali da smo mi sudbinski spoj i da ćemo ostati zajedno zauvek. Rekli su nam da ćemo imati trzavice i raskide, da će sve biti na klimavim nogama, ali da ćemo prevazići sve probleme. Uglavnom, čekam tu 2026. godinu, ne želim više da se stresiram. Početak godine, moj novi početak. Ideš li ti kod astrologa? - kazala je Aneli.

- Razmišljam da odem ovih dana, videću - dodao je Toša.

- Ne znam da li si lav, ili si možda vodolija ili riba - rekla je Aneli.

- Ma...nije on vodeni znak - rekao je Luka.

- Tošo, ja samo znam da sam dokazala da volim istinski Luku, da je on čovek mog života i da ću se udati za njega - kazao je Toša.

- Gde bi volela da bude to venčanje? - upitao je Toša.

- U Dubrovniku - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.