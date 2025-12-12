AKTUELNO

ON MOŽE DA PROGOVORI... Matora uverena da će Luka otvoriti PANDORINU KUTIJU i progovoriti o odnosu Aneli i njene porodice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Luka Vujović žestoko pljuje po svojoj bivšoj devojci Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima pravo da govori šta želi i da se druži sa Hanom i Neriom. Neka radi šta želi - kazala je Aneli.

- Je l' te uvredilo to što je omalovažavao tvoj izgled? - upitao je voditelj.

- Onda i ja mogu da kažem njemu da skine kačket i majicu i pokaže kako on izgleda. Dok je sa mnom bio, bio mi je najlepši - kazala je Aneli.

- Kad sam je uporedio sa bivšim devojkama, ja sam mislio na ponašanje - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao si joj ''vrati konju glavu'' - rekao je voditelj.

- Pa...dobro, rekao sam. Ne želim više da je komentarišem, to je tako - rekao je Luka.

- Ivane, kako ti ovo sve komentarišeš? - upitao je voditelj.

- Drago mi je jer su se oslobodili jedno drugog - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče je Luka rekao da on može da progovori o njenim porukama i odnosu njenom sa porodicom. Juče je delovao uverljivo kada je reč o nekim stvarima. Verujem da će on, kada doći do svađe reći detalje koji se tiču njene porodice - rekla je Matora.

- Da li je sada Aneli utučena zbog Luke ili Asmina? - upitao je voditelj.

- Zbog Asmina - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

