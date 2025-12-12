Ulazila sam u veze, a nisam znala... Aneli otvorila dušu o Asminu, pa otkrila pravo stanje svog srca! Jedva dočekala da se nasladi Stanijinom padu (VIDEO)

Bez zadrške!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću.

- Ta njegova harizma mi je najviđe nedostajala. Zamisli da sam se ja ljubila ponovo sa čovekom sa kojim sam živela i sa kojim imam dete, nije bio stran osećaj. Sve je ostalo isto kao što je bilo. Sve je isto kao što je bilo kući. Prija mi, ali mi sad ne prija. Sad ne mogu zamisliti ponovo da sedim sa njim. Prijalo mi je sve da se nasmejem jer sam tmurna. Samo da se oslobodim od svih svojih emotivnih problema... - rekla je Aneli.

- Mnogi misle da si samo tražila zamenu za Asmina - rekao je Darko.

- Ne mogu reći da svoje prethodne partnere nisam volela, jer jesam. Ja sam stalno govorila da nećete znati šta je to zaista u meni. To je taj žal što sam imala i bez kog sam preko noći ostala. To prolazi sad. Ja sad imam razmišljanje da meni ne treba niko. Ulazila sam u veze, a nisam bila načisto sa svim. Ja imam svoju porodicu i meni ne treba niko da ja stvaram porodicu... Ne želim dalje da pričam o tome - rekla je Aneli.

- Ti si i meni rekla da težiš mirnom životu, jednom partneru i možda detetu koje će doći - rekao je Darko.

- Ne kažem da ću ceo život biti sama, ali sad mi treba mir i samoća - rekla je Aneli.

- Šta si ti kao žena sa Asminom osetila? - pitao je Darko.

- Ja mislim da mi isto osećamo. Ja nikad nisam osetila da njega mrzim, samo sam bila besna na njega. Mislim da je to bilo obostrano i to je tako trebalo da dođe, bilo bi ponovo sve kad tad - rekla je Aneli.

- Koje njegove reči su te najviše zabolele? - pitao je Asmin.

- Nisu reči nego dela, kad kaže: "Bio sam pijan...". Njega niko ne tera da kaže da me voli. On ima kompleske, prvi put je na televiziji. Da nešto postoji, postoji. Ja ne znam ko je on da misli da bih ja ponovo bila sa njim. Mogu da nagađaju, ali niko ne zna - rekla je Aneli.

- On je predložio da budete prijatelji, a ti si rekla da prijatelji ne možete biti, zbog čega? - pitao je Darko.

- Jer me isponižavao ovde. Ne želim provoditi vreme sa njim i ne mogu sedeti višđe sa njim jer je govorio da će me braniti. On nije pokazao da hoće da bude muškarac, ali on za mene muškarac nije. Muškarac treba da stane uz ženu, posebno uz ženu sa kojom ima dete. On je rekao to kad mu je Terza rekao da bi trebao da stane uz mene. On mora da osmori svoj mozak i da neke stvari postavi na mesto. Kad kaže da je bio pijan, on laže i vadi se - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na njegovo priznanje da Staniju više ne voli i da je ne interesuje? - pitao je Darko.

- Ja sam to očekivala i verujem. Kad bih ja komentarisala vezu on bi mene napao. Smatram da je veza njihova bila korist. Ta veza nije imala smisla i perspektivu i da je svako radio šta je želeo. Ja nisam osoba koja voli da se sladi. Stanija ne može za sto života biti žrtva. Po meni joj on nije napravio ništa da bi se krivio, ona je i te kako znala sve. Znala je sa kim ima posla, znala je i za mene, tako da ona u nekom drugom životu može biti žrtva. Verovatno ona njega blati i iznosi neke stvari kao što je najavljivala - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić