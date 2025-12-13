AKTUELNO

Isplivao prljav veš: Luka i Aneli žestoko zaratili, obelodanili sramotne detalje iz njihovog odnosa! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Luka Vujovića.

- Moja majka je najgora, moj otac je monstrum i najgora smo porodica. Idi sedi, mi smo betan liga i ne zaslužuješ to - rekao je Luka.

- Aneli, kako reaguješ što Luka priča da si ga terala da igra TikTok, a da on to nije hteo i da ti je sve plaćao, a ti si trošila na kupovinu na internetu? - dodao je Darko.

- On kad je igrao TikTok svađali smo se jer ja nisam htela da igram TikTok, a ljudi su zamerali jer ga teram da ne igra - rekla je Aneli.

- Pa u to vreme se dopisivala sa Janjušem pored. Kad je bio Borin rođendan ona je rekla da upalim TikTok - vikao je Luka.

- Ne radi se o dopisivanju, nego što je rekao da sam ja trošila te pare. Mi smo zajedno trošili te pare, sve je bilo na toj kartici koja je bila kod njega. On je meni ostavio tu karticu kod mene kad je ušao, svoj novac je skinuo i ostavio u produkciji kao i 1000 evra koje je dobio od podrške - pričala je Aneli.

- Treba da se ubijete od sramote o čemu pričate o TikTok-u i kineskim stranicama. Vaši fanovi sad vaš drukaju da su vam slali pare. Imate po 36 godina i o tome pričate - dodao je Asmin.

- Oni će biti najbolji drugari, po ceo dan pričaju - poručila je Ahmićeva.

