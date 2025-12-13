AKTUELNO

Ja bih zbog nje izgubio glavu: Peckalice između Maje i Asmina ne prestaju, ona ga ponovo odjavila pesmom (VIDEO)

Smeh odzvanja Belom kućom!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o Maji Marinković.

- Bila mi je toliko dosadna da sma zamalo zaspao. Nije mi bitna devojka. Ja precrtam sve za tri minuta. Devojka kaže da me voli kad se neko hvali, a stalno ide ja, ja,ja i Luka se hvalio dva meseca. Devojka je kao fazan, ima 25 boja. Planiram da otvorimo firmu da krečimo zgrade - rekao je Asmin.

- Sa prevarantima ne poslujem - rekla je Maja.

- Vidim da nije zrela za ozbiljnu vezu, pa me ne zanima. Ona je osoba koja tera inat, a ja to ne volim. Ja bih zbog nje izgunio glavu i to me ne interesuje. Mogu biti tu kao drug da joj dam nes i da joj pomognem. Tišina nek bude jača od zvuka. Maja Luku samo koristi da bi meni terala inat. Peva mi neke pesme koje me ne zanimaju u životu. Čak se ni Zorica nije mogla setiti pesme, sto godina - rekao je Asmin.

- Život je ringišpil - rekla je Maja.

- Žena nije u redu od kada je zadnjicu uradila. Plači mala, plači... Nemam šanse kod Maje i onda sam odustao. Želim ti sve najbolje. Maja ne ponižava nikoga. Ona ima fetiš kad je ti ponižavaš i onda ona tebe poštuje. Mislim da ima neki poremećaj. Ona bi posvađala dva oka u glavi. Ona se nije o mene ogrešila. Ne volim da imam jeftine ljude i da se družim sa glumcima i lažovima.

- Sve je vašar u životu - rekla je Zorica, nakon čega je Darko pročitovao stihove pesme.

- Da li smatraš da Maja prema tebi gaji bezrazložno poverenje? - pitao je Darko.

- Jedino ako joj doktor nije nešto na uvo šaputao. Žena je samu sebe ulovila u laži, pa kako ona meni da veruje kad sebi ne veruje. Mene ne zanimaju njeni sigrnali. Samo sam danas rekao kad sam video njene grudi "Vau, aj lav ju". Ta žena nije normalna! Ugasila je svojim potupcima sve emocije u meni - rekao je Asmin.

