Ovo mu zvuči kao najbolja osveta: Luka shvatio da bi Aneli najviše zabolela veza Maje i Alibabe! (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović u razgovoru sa Minom Vrbaški priznao je da bi voleo da Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ponovo budu potrčci, ali bi ga najviše obradovalo da Maja Marinković smuva Aliababu.

- Sledeći vođa treba da ih pošalje na mesec dana. Ja bih bio najviše ispunjen da neko pošalje Maju i Asmina i da se smuvaju, a Filip da uđe u vezu sa Anitom. Ja bih onda smuvao Sunčicu - rekao je Luka.

- Majin odnos sa Asminom će da ostane ovakav - dodala je Mina.

- Sedam meseci je puno da Maja ne uđe u vezu - nastavio je Luka.

Autor: A. Nikolić