Navukao ga za sve pare: Filip mesec dana tvrdi da nije poljubio Teodore, a sad se opako izlanuo! Konačno priznao istinu (VIDEO)

Luka Vujović navukao je Filipa Đukića da prizna da je bio intiman sa Teodorom Delić, iako je do sad pričao da između njih nije došlo ni do poljupca.

- Bila je Maja, Boginja - rekao je Luka.

- Kakva Maja? Ne lupaj - dodao je Filip.

- Vanja, Boginja, Anita, Teodora, Sara - pričao je Filip.

- Maja - dodao je Luka.

- Nije Maja šta sam sa Majom radio? - pitao je Đukić.

- Pa rekao si da se ni sa Teodorom nisi ljubio... Kako se sad izdao brat - smejao se Luka.

Autor: A. Nikolić