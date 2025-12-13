AKTUELNO

Zadruga

Navukao ga za sve pare: Filip mesec dana tvrdi da nije poljubio Teodore, a sad se opako izlanuo! Konačno priznao istinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bebica na aparatima!

Luka Vujović navukao je Filipa Đukića da prizna da je bio intiman sa Teodorom Delić, iako je do sad pričao da između njih nije došlo ni do poljupca.

- Bila je Maja, Boginja - rekao je Luka.

pročitajte još

Sara rastrzana između majke i Luksa: Zauzela Saletovu stranu, pa najavila obračun sa mamom! Jedna stvar joj nikako nije jasna (VIDEO)

- Kakva Maja? Ne lupaj - dodao je Filip.

- Vanja, Boginja, Anita, Teodora, Sara - pričao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja - dodao je Luka.

- Nije Maja šta sam sa Majom radio? - pitao je Đukić.

pročitajte još

Haos se nastavlja: Matora ne prestaje da peni i reži na Boginju, žestoko je isprozivala! (VIDEO)

- Pa rekao si da se ni sa Teodorom nisi ljubio... Kako se sad izdao brat - smejao se Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jedva dočekao da je ščepa: Terza obeleće oko Teodore, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Pokušali da mu otvore oči: Terza i Dača ubedili Alibabu da sve gori između Đukića i Teodore! (VIDEO)

Farma

Ispala veka! Andrea u sukobu sa Snežom demantovala da je krala slatkiše, pozvala Luksa da je brani, a on SVE PRIZNAO (VIDEO)

Farma

Peca obrukao Reu za sve pare! Otkrio da su ona i Luks noćas probudili celu sobu, pa je podsetio da joj je trepavica upala u Kristijanovu... (VIDEO)

Farma

Boža vraćen na fabrička podešavanja! Aleksandra smatra da NIJE ZALJUBLJEN u Elenu, a Ognjen ga nazvao DVORSKOM LUDOM (VIDEO)

Zadruga

Bio sam besan, ali... Terza prekinuo ćutnju i jednom zauvek priznao da li je spavao s Teodorom! (VIDEO)