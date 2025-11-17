AKTUELNO

Pokušali da mu otvore oči: Terza i Dača ubedili Alibabu da sve gori između Đukića i Teodore! (VIDEO)

Bebica sve koči!

Asmin Durdžić poverio se Borislavu Terziću Terzi da je kod Darka Tanasijevića u Šiša Baru rekao da ne vidi ništa između Teodore Delić i Filipa Đukića, zbog čega je Terza odmah krenuo da mu otvara oči.

- Rekao sam Darku da nema ništa između Teodore i Filipa obzirom da se danas tri sata nisu pogledali - rekao je Alibaba.

Samo joj je bitno da li je Stanija žrtva: Alibaba misli da Aneli ne interesuje da nađe zajednički jezik zbog Nore, ponovo promenio ploču o Teodori i F

- Raspitivao se da li je gladna - rekao je Dača.

- Nije istina, sa mnom je pričao i neprijatno mu je da priđe da je zagrli kad ga Bebica sve vreme gleda - rekao je Terza.

- I on glumi sve, on plače bez suza - rekao je Alibaba.

- Ti misliš da on nju ne voli? - upitao je Terza.

Sad sam smogla snage da presečem: Teodora otvorila dušu Ivanu Marinkoviću, zbog ovoga je šutnula Bebicu kao kera nakon veridbe! (VIDEO)

- On nju voli, ali nema prirodne reakcije. On čeka da je Filip isk*ra i da mu se vrati. On nju ne voli već je opsednut njom - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

