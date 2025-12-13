AKTUELNO

REŠIO DA IM SE OSVETI: Luka nazvao Maju, Anitu i Boginju LAŽOVIMA, učesnici ostali u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredni koji je dao svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bio je Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Navešću tri devojke. Imaju taj poriv u sebi da izvrnu istinu. Maja je na prvom, na drugom je Boginja, a na trećem Anita - rekao je Luka.

- Aneli i Asmin su na prvom mestu. Uroš je na trećem, zbog ponašanja prema meni i Bori - rekla je Anita.

- Dušica je na prvom mestu. Devojka toliko laže da je to strašno. Druga osoba je Miljana, uhvatila sam je da laže, a uverava me da to nije istina. Treća osoba je Asmin - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica je na prvom mestu. Rekao je da me zna iz svog kraja, a ja u Kotežu zaista nikada nisam bila. Uroš je na drugom mestu, mnogo laži je o meni izneo. Na trećem mestu je Luka. Pokušao je da odvoji Terzu od mene, ali mu se sve vratilo - rekla je Sofija.

- Asmin je na prvom mestu, Aneli na drugom, a na trećem je Luka - kazala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

