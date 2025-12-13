LETI PERJE: Mina i Anđelo ušli u žestoku verbalnu raspravu zbog Anite! Prijateljstvo na klimavim nogama?! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite biraju osobu koja po svaku cenu govori istinu po svaku cenu. Prvi je svoj stav iskazao Asmin Durdžić.

- Terza je na prvom mestu, on je oličenje iskrenosti. Bebica se nalazi na drugom mestu. U zadnjih petnaest dana, Aneli je govorila istinu i na svoju štetu, čim je imala hrabrosti da prizna sve - kazao je Asmin.

- Na prvom mestu je Anita, na drugom je Matora, a na trećem mestu je osoba koja isto tako po svaku cenu ide na svoju štetu, a to je Nerio. Ovde apsolutno sve što se njegove majke Site tiče, čak je se i javno odrekao. Ja se svoje porodice ne bih odrekla, iskreno. Na njegovom mestu ne bih sve iznela, ali smatram da je sve što je rekao istina, zato je on isto osoba koja zaslužuje da bude na ovoj anketi - kazala je Miljana.

- Na prvom mestu je Filip. Druga je Anita, ispričala je brojne stvari koje se tiču Anđela - kazala je Mina.

- Šta? Ona je rekla istinu o meni? - upitao je Anđelo.

- Mislim na ono što je rekla za Milicu Veličković i tebe - rekla je Mina.

- Rekla je, ali ne na svoju štetu, da se razumemo. To ide samo na Miličinu i moju štetu, da se razumemo. Pritom, nije sve istina kako je Anita rekla - rekao je Anđelo.

- Jeste istina - dodala je Anita.

Autor: S.Z.