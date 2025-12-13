AKTUELNO

Zadruga

LETI PERJE: Mina i Anđelo ušli u žestoku verbalnu raspravu zbog Anite! Prijateljstvo na klimavim nogama?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite biraju osobu koja po svaku cenu govori istinu po svaku cenu. Prvi je svoj stav iskazao Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza je na prvom mestu, on je oličenje iskrenosti. Bebica se nalazi na drugom mestu. U zadnjih petnaest dana, Aneli je govorila istinu i na svoju štetu, čim je imala hrabrosti da prizna sve - kazao je Asmin.

- Na prvom mestu je Anita, na drugom je Matora, a na trećem mestu je osoba koja isto tako po svaku cenu ide na svoju štetu, a to je Nerio. Ovde apsolutno sve što se njegove majke Site tiče, čak je se i javno odrekao. Ja se svoje porodice ne bih odrekla, iskreno. Na njegovom mestu ne bih sve iznela, ali smatram da je sve što je rekao istina, zato je on isto osoba koja zaslužuje da bude na ovoj anketi - kazala je Miljana.

- Na prvom mestu je Filip. Druga je Anita, ispričala je brojne stvari koje se tiču Anđela - kazala je Mina.

- Šta? Ona je rekla istinu o meni? - upitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim na ono što je rekla za Milicu Veličković i tebe - rekla je Mina.

- Rekla je, ali ne na svoju štetu, da se razumemo. To ide samo na Miličinu i moju štetu, da se razumemo. Pritom, nije sve istina kako je Anita rekla - rekao je Anđelo.

- Jeste istina - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

LETI PERJE: Miljana i Ivan žestoko zaratili, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Leti perje: Mića i Ivan ušli u žestok verbalni okršaj! Izrekli jedan degom salvu uvreda! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Eliti: Ivan i Luka nikad brutalnije zaratili zbog Anite, pljušte žestoke prozivke i leti perje na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

NOVI RAT POČEO! Munja i Žana ušli u žestoku raspravu, Kačavenda joj stala u odbranu! Danijel poručio Omnii: SAMO ĆU DA KAŽEM - MAJKO! (VIDEO)

Domaći

Rešila da blati sve redom: Kačavenda unakazila Bebicu i Teodoru, prijateljstvo sa Anđelom na klimavim nogama! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO ZA KRAJ! Ivan i Anđelo ušli u raspravu o nekretninama! Marinković poručio Rankoviću: BUDALA TI MAMA KOJA TE RODILA!(VIDEO)