Muk u kući! Mina progovorila o odnosu sa Terzom, zamera mu samo JEDNU STVAR (VIDEO)

Šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Mini Vrbaški kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče ovo dvoje mladih ljudi, biću iskrena, krenuću od Terza. On je neko sa kim sam bila ovde i smatram da, kao što sam i govorila, bolje da smo ostali prijatelji, mislim da je ovo bila, ne da kažem greška, mislim da je on njegove emocije pokušao da skloni negde i da potišti to i nije hteo da prihvati da je i dalje voli. Drago mi je kada ih ovako vidim...On i ja smo dva temperamenta i ne idemo jedno uz drugo, njemu je došlo njegovo, meni je došlo moje. Nema zle krvi, drago mi je što je došlo na moje, možda sam ja tu ispala je*ena stranka...Sofija je ušla, revanširala mi se za sve ono što sam pričala. Nemam sa Sofijom da se svađam i raspravljam, proćaskamo u prolazu, nije ni prirodno da se družimo, ali samo zbog toga što je Terza onako izvređao moju majku, šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Mina.

- Milan je lep dečko i naravno da mi se dopao u tom trenutku, ali ljubav je jača i emocije su jače, ja kada njega vidim, ne vidim više nikoga - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić