Bebica level pro max: Luka šalje Aneli poruke da je voli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Danilo Dača Virijević otkrio je Asminu Durdžiću da je Luka Vujović preko njega poslao poruku Aneli Ahmić da je i dalje voli.

Osude im ne mogu ništa: Milosava i Jovan nastavljaju gde su stali! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka meni kaže posle svega da on nju volim, da prenesem i kaže posle mesec dana mogu da budu dobri i mogu da budu prijatelji. On je videla da je ona počela da laje, pa bolje da se pomiri nego da upadne u probleme - govorio je Dača.

OD BEBICE DO DEDICE: Teodora ređa poniženja čim je otvorila oči! (VIDEO)

- Pomiriće se. Ona je luda i ne j*ba živu silu. On njoj izjavljuje emocije, a ona meni - rekao je Asmin.

- Pred kraj nominacijama mi je rekao da joj prenesem da je voli - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

