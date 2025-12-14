Bebica level pro max: Luka šalje Aneli poruke da je voli! (VIDEO)

Šok!

Danilo Dača Virijević otkrio je Asminu Durdžiću da je Luka Vujović preko njega poslao poruku Aneli Ahmić da je i dalje voli.

- Luka meni kaže posle svega da on nju volim, da prenesem i kaže posle mesec dana mogu da budu dobri i mogu da budu prijatelji. On je videla da je ona počela da laje, pa bolje da se pomiri nego da upadne u probleme - govorio je Dača.

- Pomiriće se. Ona je luda i ne j*ba živu silu. On njoj izjavljuje emocije, a ona meni - rekao je Asmin.

- Pred kraj nominacijama mi je rekao da joj prenesem da je voli - dodao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić