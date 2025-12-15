Raskalašno se ponaša, kajem se za svaku sekundu posvećenu njoj: Anđelo demolirao Anitu i njeno ophođenje, ne krije razočaranje u Minu Vrbaški: Kraj do kraja života (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Aneli Ahmić sa Asminom, Lukom i Janjušem, sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru porazgovarao je o svemu najaktuelnijem, Anđelo Ranković.

- Kako komentarišeš novonastale situacije između Filipa i Anite - pitao je Darko.

- Nekako, nije da nešto gledam i da posmatram, mada ja generalno analiziram sve. Možda još manje vremena provode nego što jesu, mada je njihov odnos bio odnos za utorak. Vidim je često sa Lukom, tako da...Šta će tu da bude, nemam pojma. Okej, on je rekao da ne želi da bude sa Anitom, ali ona priča da je samo njega gledala, a sada provodi više vremena sa Lukom. Da li ona to radi Aneli iz inata, kome i šta ona radi?! Mislim da ni Filipu neke stvari nisu jasne, ali ga realno, boli uvo, njemu bi bilo lakše da ode sa Lukom. Luka provodi vreme sa njom i sa dosta ljudima, ali mislim da provodi vreme sa Anitom, jer mu se dopada - rekao je Anđelo.

- Kakvo je to Anitino ponašanje, kako bi ga ti opisao - pitao je Darko.

- Raskalašno! Ona kaže da želi da se ponaša tako, briga je šta će ko da kaže. To je ona, ona je ušla s namerom da bude sa svima dobra i da zavodi sve muškarce. Šetala je sa Asminom, sedela je sa Stanijom na ručku, pa onda Filip, pa se vraća emocija prema meni...Meni to nije normalno, majke mi, mene živ blam jede i žalim svake sekunde što sam bio sa njom. Ne zaj*bavam se! Znaju Maja i Bebica, ali žalim svaku sekundu koju sam posvetio njoj - rekao je Anđelo.

- Video sam da si se zakačio i sa Minom, bilo ti je šokantno da navodi Anitu kao osobu koja govori istinu, pa čak i na svoju štetu - pitao je Darko.

- Mina me je razočarala, ne mogu da objasnim koliko. Prva stvar, treći dan nakon izlaska iz rijalitija, ona je mene gađala flašom vina, zato što nisam hteo da otpratim Minu Vrbaški. Mina ulazi u odnos sa Terzom, dolazi kod mene da je ja tešim, ja mogu da uđem u sukob sa Terzom, povučem se iz svega toga i kažem joj, posle nedelju dana ulazi Anita, ona provodi sa njom mesec dana, najbolja joj je drugarica, koja se meni us*ravala u život deset meseci, pa je čak i navode da priča istinu, pa makar i na svoju štetu...Imaš 41 osobu koju možeš da navedeš za milion i jednu situaciju, znači kakva glupost. Ja sam se od Mine distancirao kada je ona plakala u krevetu zbog Terze, kada je ušla Anita još više, sada sam završio, kraj, do kraja života - rekao je Ranković.

- Kačavenda precrtana - rekao je Darko.

- Isto. U šoku sam bio da ne mogu da završim rečenicu, da ona nešto ne izvrne, da ne prevrne. Ona je meni prišla kada sam se ja naljutio, rekla mi je da dođem kod nje kad budem hteo da razgovaram. Ona ne trpi da je ona pogrešila, ne može da prihvati da je pogrešila i ne trpi poraz u bilo kom smislu. Ja nju nisam uvredio, uvek sam je ispoštovao, dobio sam pozdrave od njenih najbližih. Ti i ja možemo da imamo sukob mišljenja, možemo i da se posvađamo oko slike, nije problem, ali ako ja kažem da si degenerik, pokvaren i glup kao ku*ac, ti iz svega toga izvučeš ono za čim te ja smatram. Kapiraš?! Izgubi se ona u rijalitiju, izubi viziju i zdrav razum od svih tih svađa, mnogo je njoj Đedović pomogao - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić