Au, kakav blam za Aneli Ahmić! Luka pred njom nahvalio Anitu, ona iz nemoći isprozvala njegovu bivšu ženu: Svaka slika joj je isfotošopirana (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Hoćeš li vratiti Luku na pravi put, uzdamo se u tebe i mi i Baja i Bilja - glasilo je pitanje.

- Neću da ga vraćam na pravi put, sam se iskrivio, sam nek se ispravi...Moje dete više neće upoznavati moje momke, osim onog za kog ću se udati - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, je l' ti se sviđa Anita - pitao je voditelj.

- Lepa je devojka, da... - rekao je Luka.

- Ne znam, svaka slika joj je isfotošopirana - rekla je Aneli.

- Šta lupaš ti?! Sandra mi se svidela, crnopute devojke sa crnom kosom, uvek mi se svide. Anita jeste lepa devojka, među najlepšim devojkama je u kući - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

