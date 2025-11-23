Ona jeste egipatska princeza, ali on nije Faraon: Mića nahvalio Aneli i ponizio Asmina, Miki zaboravio da mu je Ena snajka, pa sačuvao Ahmićevu (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Aneli, odavno polupana devojka, izgubila kompas, većinom svojom zaslugom i zaslugom svojih najbližih. Javno je dala svoj život na dlanu, onda kada treba da odbrani to, ona se pogubi. Prvi put sam je sinoć video da neke stvari može da kaže, da ima snagu da se izbori za nešto, inače ne može da se suoči sa problemima. Voli sve što vole mladi, ništa sporno, ali onda treba da se ponaša kao mlada i poletna žena. Ne postoji nijedna koja ne bi bila sa jednim od njih trojice, a ona je bila sa svom trojicom. Uporedili smo nju sa princezom, to stoji, ali Asmina ne možemo sa faraonom. Asmin me podseća na Huseina Husku, svuda je išao u kontru. Podseća me na te likove, iskoristi, sve mu je za jednokratnu upotrebu, kad mu ne treba, izvređa sve. Ovo što se sada između njih dvoje dešava, ja sam to najavio davnih dana. Izaći će odavde zajedno, Sita i njen sin i njena snajka, izaći će zajedno Aneli i Asmin, kao jedna porodica. Asmin je egomanijak, uživa da bude bitan, neko ko prelazi preko svega vrlo lako. Neko ko te uvredi, pa je posle pet minuta okej. Ljudska cdrta je kada se neko izvini, to poštujem, ali ako to ponoviš deset puta, to je onda karakterna crta da si loš čovek. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Mića.

- Asmin igra rijaliti top, otkrovenje je rijalitija. Zameram što si uvredio dosta učesnika ili učesnica, Jovani advokatici si izrekao dosta uvreda. Jedan kroz jedan si dobar čovek. Obratio bih se Aneli, mislim da je temperamentna žena, ishitrena, leti malo pred rudu. Ne sviđa mi se što si Luki zamerila, a nisi pokazala zahvalnost na osnovu onoga što se on borio da odbrani tebe i tvoju porodicu. Šaljem Asmina, ostavljam Aneli - rekao je Miki.

Autor: Nikola Žugić