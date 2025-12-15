AKTUELNO

Zadruga

ANITA POBELELA OD SUZA! Maja joj dosula so na ranu: Ti si zaljubljena, nemoj više da pričaš... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne suši obraze.

Anita Stanojlović nastavila je da roni suze u krevetu zbog Filipa Đukića, a Maja Marinković je došla da je uteši.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo hoću da idem kući. Dozvolila sam sebi da me neko najgore ponižava. Filip tu pred svima, umesto da me odvoji sa strane, poenta je što me non-stop ponižava - rekla je Anita i dodala:

- Šta on radi s tobom - navela je Stanojlovićeva.

- Ti si zaljubljena, je l' ti se sviđa? Znači zaljubljena si, nemoj da pričaš da nisi. Sama sebi dozvoljavaš neke stvari, lepa si ko lutka, imaš dete, uspela si u nekim stvarima - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da ima osećaj, da kaže da nije samo da sam mu j*bačica - kukala je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

STANIJA JE ZA OVE BOG! Anita sipala so na živu ranu Asminu, on propao u zemlju! (VIDEO)

Farma

Kristijan jedini pritekao u pomoć! Dušici doneo OVO u izolaciju, pa joj Aleksandra sipala so na ranu (VIDEO)

Politika

KO JE ZAISTA VERAN MATIĆ? Kolumna Dragane Matović 'So na ranu': Deda Mraz

Zadruga

Nemoj ti da mi pričaš kako da muvam ribe: Alibabi pala roletna, pa zaurlao na Tošu! (VIDEO)

Zadruga

Likuje više nego ikad: Aneli zapenila jer nije sredila kosu, Stanić joj stavio so na ranu! (VIDEO)

Zadruga

Isplakala more suza: Jelena razbijena na komade nakon što je isplivalo da je bila intimna sa Ivanom, Rajačić joj dodaje so na ranu! (VIDEO)