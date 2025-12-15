ANITA POBELELA OD SUZA! Maja joj dosula so na ranu: Ti si zaljubljena, nemoj više da pričaš... (VIDEO)

Ne suši obraze.

Anita Stanojlović nastavila je da roni suze u krevetu zbog Filipa Đukića, a Maja Marinković je došla da je uteši.

- Samo hoću da idem kući. Dozvolila sam sebi da me neko najgore ponižava. Filip tu pred svima, umesto da me odvoji sa strane, poenta je što me non-stop ponižava - rekla je Anita i dodala:

- Šta on radi s tobom - navela je Stanojlovićeva.

- Ti si zaljubljena, je l' ti se sviđa? Znači zaljubljena si, nemoj da pričaš da nisi. Sama sebi dozvoljavaš neke stvari, lepa si ko lutka, imaš dete, uspela si u nekim stvarima - rekla je Maja.

- Treba da ima osećaj, da kaže da nije samo da sam mu j*bačica - kukala je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.