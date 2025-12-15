AKTUELNO

OTAC VANJE PRODANOVIĆ PROZVAO FILIPA! Đukić RAZROGAČENIH OČIJU slušao reči nesuđenog tasta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve joj je jasno.

Vanja Prodanović danas slavi rođendan, a prvu čestitku koju je pročitala bila je od njenog oca. On se šalio tokom pisma, te je uspeo da je nasmeje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Vanja pišem ti preko drugarice, kod kuće te nema, pasulj nisi okusila... Drugarica mi rekla da učiš za ispit, čuo sam da ima i simpatija, samo da nije neki istetovirani alkoholičar. Znaš kako po selu krenu priče. Deca su dobro - zatim je Vanja prestala da čita pismo svog oca, pa je čitala druge čestitke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Srećan rođendan želi ti Rumeni, pozdravi mi kraljicu rijalitija Maju Marinković - pisalo je u pismu Nikole Rumenića.

Autor: R.L.

