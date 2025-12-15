AKTUELNO

Zadruga

Boli me ovo moje PRELEPO PLASTIČNO D*PENCE! Maja Marinković urnisala Asmina, on pobegao i zatvorio vrata! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku.

Učesnici danas na anketi navode osobe koje se najviše igraju sa tuđim emocijama. Kada je došao red na Maju Marinković, Asmin Durdžić je otišao u pušionicu i zatvorio vrata kako je ne bi slušao.

- Prva osoba koja se igra sa tuđim emocijama je Asmin Durdžić. Prvo je izigrao emocije Stanije Dobrojević, onda meni pričaš da me voliš, da hoćeš da praviš decu sa mnom, ali to mene ne interesuje, mene boli ovo moje prelepo plastično d*pence. Na drugom mestu je Aneli, na trećem je Teodora - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Joca je jedan od tih koji se igraju, on vozi Milosavu, to je rijaliti priča, a na trećem mestu je Kačavenda, ona se igra sa Mikijevim osećanjima - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ON JE MOJE NAJVEĆE RAZOČARANJE: Anitina drugarica osula drvlje i kamenje po Filipu Đukiću, pa istakla da je bio INTIMAN sa Majom Marinković! (VIDEO)

Zadruga

NE ŠTEDI REČI! Maja Marinković URNISALA Janjuša, smatra da će Aneli proći isto kao i ona, pa ga MATIRALA: On i njegova žena su PREVARANTI! (VIDEO)

Zadruga

PROVOKACIJE SE SAMO NIŽU: Maja se požalila Džehvi na Asmina, istakla da je najveći MANIPULATOR! (VIDEO)

Zadruga

TO ME NE DOTIČE: Maja Marinković saznala da je Zorica ogovara na svakom koraku, pa joj se obratila! (VIDEO)

Zadruga

GLEDAM GA KAO STANIJINOG MOMKA: Maja tvrdi da Asmina gleda kao druga, pa pokušala da sazna kako on nju doživljava! (VIDEO)

Zadruga

Pobegao si od Žane i Bobanca, zvao si policiju: Ivan pokušao da sabotira Kačavendinu podelu budžeta, ona ga urnisala (VIDEO)