Boli me ovo moje PRELEPO PLASTIČNO D*PENCE! Maja Marinković urnisala Asmina, on pobegao i zatvorio vrata! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Učesnici danas na anketi navode osobe koje se najviše igraju sa tuđim emocijama. Kada je došao red na Maju Marinković, Asmin Durdžić je otišao u pušionicu i zatvorio vrata kako je ne bi slušao.

- Prva osoba koja se igra sa tuđim emocijama je Asmin Durdžić. Prvo je izigrao emocije Stanije Dobrojević, onda meni pričaš da me voliš, da hoćeš da praviš decu sa mnom, ali to mene ne interesuje, mene boli ovo moje prelepo plastično d*pence. Na drugom mestu je Aneli, na trećem je Teodora - rekla je Maja.

- Joca je jedan od tih koji se igraju, on vozi Milosavu, to je rijaliti priča, a na trećem mestu je Kačavenda, ona se igra sa Mikijevim osećanjima - rekla je Dragana.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.