To je najgora stvar koja se desila u Eliti: Janjuš ne može da veruje šta je Aneli danas uradila, ovim potezom ga ostavila bez teksta! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Ja sam pre budžeta sedeo u Pabu i tada je Mića pogodio da će Luka dobiti veliki budžet, a ja sam rekao da ću pojesti ovu čašu ukoliko on dobije veliki budžet. Prva stvar je da sve što se Aneli dešava sada, to se njoj obija o glavu. Ona i dalje nikom ovde nije jasna, nije iskrena prema sebi i ja znam da je to tako apsolutno. Lepo sam govorio da nije bila iskrena prema Luki, a danas je ukapirala da ja nemam ništa protiv nje niti me interesuje da se svađamo. Najgora stvar koja se desila u rijalitiju je to da je ona dala Luki pet soma. On je danas bio srećan što je dobio pet hiljada dinara, on je dečko srećan po ceo Božiji dan - rekao je Janjuš.

- On je dečko bolestan - rekla je Aneli.

- Ona je balansirala danas jer je realno boli k*rac za sve ostale takmičare - rekao je Janjuš.

- Što se tiče mene, ona me uvredila i vređala mi je porodicu kao i obično. Ja njoj nikada nisam vređala porodicu već sam samo komentarisala šta je Nerio pričao za svoju majku, nemam potrebu ničiju porodicu da vređam. Ja znam šta dotični hoće da bi oni glumili žrtve, a kad vidim da se neko gleda u ogledalu i plače dok je Luka na intervju onda je normalno da ću pitati: ''Kako si?''. To je bila moja greška, a sada da mogu da vratim vreme, ne bih to uradila. Smatram da isključivo emocije ima prema Asminu i uradila je iskreno ono s njim u utorak. Lepo je rekla kod Darka na intervju da bi tu grešku ponovila opet - rekla je Miljana.

