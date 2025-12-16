Na rubu živaca: Aneli iz sveg glasa urla na Alibabu dok joj se on cereka u lice, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Spremna da ga udari!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala flert Luke Vujovića i Maje Marinkovića.

- Zamisli tek ovo ludilo kad Luka govori da je Aneli kriva, ali priznaje Maji da mu se dopala. Meni nije shvatljivo da on hoće posle svega da se pomiri s Aneli, ja bih joj rekla: ''Mrš p*čketino jedna'' - rekla je Matora.

- Ja sad nisam spreman da budem s drugom devojkom jer imam emocije prema Aneli - rekao je Luka.

- Ti se sprdaš s nama sigurno - rekla je Matora.

- Oboje su sada priznali, sve je jasno - rekla je Aneli.

- Milane ti meni kada si došao i nabrojao stvari koje sam radio sa Aneli, ja sam jasno priznao - rekao je Luka.

- Problem je što je Luka priznao sada ovo, zamisli koju to ima težinu. Mora da ima neka borba i neko dostojanstvo - rekla je Matora.

- Zabole njega k*rac za Aneli, on hoće da vergla i njemu je rijaliti do j*ja. Setite se da kada se diskvalifikovao, on je išao direktno na Aneli. Njemu pište j*ja za sve, on bi terao rijaliti do poslednjeg dana - rekla je Kačavenda.

- Ja sam rekla da je naš odnos bio u početku, a kad je bilo pitanje gledalaca onda je priznao - rekla je Maja.

- Pa ti si se njemu stvarno svidela i on je to sad priznao - rekla je Matora.

- Luka je ušao i drugi dan pokazao simpatije prema Maji, ali Aneli nije naivna i folirant je koja je sve to gledala, a onda došla ovde i ušla s Lukom ponovo u odnos. Kada je ušla ovde pričala je jednu priču, a radila drugo. On je dela pokazao u Odabranima ispod trema, a ona je folirantkinja jer je sve to gledala. Luka je prezanimljiv kada se sprda sa drugim ljudima, ali neće već želi da igra igru u rijalitiju - rekla je Miljana.

- Ja sam se blamirao i p*šao dok nisam vas pop*šao, videćeš u julu zbog čega - rekao je Alibaba.

- Je l' želiš da te udarim da gubim pare? - upitala je Aneli.

- Neću, ali ja bih ti uzvratila - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić